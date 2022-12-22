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18:37, 22 декабря 2022Экономика

«Роснефть» оценила экономический эффект от реализации программы энергосбережения

Эффект от реализации программы энергосбережения «Роснефти» превысил 4,4 миллиарда рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России 22 декабря традиционно отмечается профессиональный праздник работников энергетической отрасли.
«Роснефть» является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов в Российской Федерации с объемом потребления электроэнергии почти 48,5 миллиарда киловаттчасов в год.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и оптимизация расходов на энергоресурсы – ключевые направления деятельности энергетиков. Объем топливно-энергетических ресурсов, сэкономленных Компанией в рамках реализации программы энергосбережения, за 9 месяцев 2022 года составил 234 тысячи тонн условного топлива или свыше 4,4 миллиарда рублей. Данный объем эквивалентен добыче 160 тысяч тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением около 250 тысяч человек.

Энергетики Компании обеспечивают эксплуатацию мощного комплекса энергооборудования, включающего электрические сети протяженностью порядка 62 тысячи километров, 41 тысячу трансформаторных подстанций 6-220 киловатт и генерирующих объектов с совокупной установленной электрической мощностью 2,24 гигаватта. Численность энергетических подразделений дочерних предприятий Компании превышает 21 тысячу человек.

Надежное и бесперебойное энергоснабжение производственных активов - основная задача энергетиков «Роснефти». Планомерная реализация программ модернизации, ремонта и реконструкции энергетического оборудования, применение эффективных инновационных технологий, высокотехнологичного оборудования и современных средств контроля позволила в 2 раза повысить надежность работы энергетического оборудования компании за последние 7 лет.

Основное внимание энергетики компании уделяют своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами перспективных производственных нагрузок. В частности, в «Роснефти» разработана концепция энергоснабжения объектов флагманского проекта «Восток Ойл», которая предусматривает строительство 13 электростанций общей установленной мощностью около 3,4 гигаватта и 21 головного центра питания и воздушных линий протяженностью 1,8 тысячи колометров. Ведется проектирование крупных объектов энергетики: «ГТЭС Иркинская» 867 мегаватт и электростанции в Бухте Север 214 мегаватт.

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Татьяна Романова
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