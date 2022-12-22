США ограничили доступ ЧВК «Вагнер» к экспорту техники

Минторг США ужесточил экспортный контроль в отношении техники для ЧВК «Вагнер»

Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что действия американской администрации направлены на то, чтобы ограничить доступ ЧВК «Вагнер» к технике.

По информации агентства Reuters, Вашингтон добивается того, чтобы ЧВК не могла получить системы, произведенные где-либо с использованием американского оборудования.