США ограничили доступ ЧВК «Вагнер» к экспорту техники
Минторг США ужесточил экспортный контроль в отношении техники для ЧВК «Вагнер»
Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что действия американской администрации направлены на то, чтобы ограничить доступ ЧВК «Вагнер» к технике.
По информации агентства Reuters, Вашингтон добивается того, чтобы ЧВК не могла получить системы, произведенные где-либо с использованием американского оборудования.