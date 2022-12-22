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00:34, 22 декабря 2022Мир

США ограничили доступ ЧВК «Вагнер» к экспорту техники

Минторг США ужесточил экспортный контроль в отношении техники для ЧВК «Вагнер»

Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что действия американской администрации направлены на то, чтобы ограничить доступ ЧВК «Вагнер» к технике.

По информации агентства Reuters, Вашингтон добивается того, чтобы ЧВК не могла получить системы, произведенные где-либо с использованием американского оборудования.

Марина Совина
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