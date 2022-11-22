Европарламент призвал ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Депутаты ЕП призвали Евросоюз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Межпартийные депутаты Европарламента призвали Европейский союз (ЕС) внести частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, подобное предложение получило широкую поддержку: все парламентские группы (от ультраправых до левых и «зеленых») направили главе Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиала письмо, датированное 11 ноября. Они попросили признать компанию террористической организацией из-за якобы «продолжающихся нарушений "Вагнером" международного права на Украине» и «его действий в других конфликтах».

«Компания, возглавляемая (...) Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии», — говорится в публикации.

Ранее Пригожин назвал тварями тех, кто критикует наемных военных и его самого. Журналисты спросили у основателя «Вагнера», не боится ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за создание ЧВК, так как организацию подобной компании можно классифицировать как 359 статью Уголовного кодекса РФ («Наемничество»). В ответ бизнесмен признал, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников» и пообещал арестовать и их, и себя самого, когда «десятки тысяч критиков пойдут и возьмут их автоматы».