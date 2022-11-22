Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 22 ноября 2022Мир

Европарламент призвал ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Депутаты ЕП призвали Евросоюз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Межпартийные депутаты Европарламента призвали Европейский союз (ЕС) внести частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, подобное предложение получило широкую поддержку: все парламентские группы (от ультраправых до левых и «зеленых») направили главе Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиала письмо, датированное 11 ноября. Они попросили признать компанию террористической организацией из-за якобы «продолжающихся нарушений "Вагнером" международного права на Украине» и «его действий в других конфликтах».

«Компания, возглавляемая (...) Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии», — говорится в публикации.

Ранее Пригожин назвал тварями тех, кто критикует наемных военных и его самого. Журналисты спросили у основателя «Вагнера», не боится ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за создание ЧВК, так как организацию подобной компании можно классифицировать как 359 статью Уголовного кодекса РФ («Наемничество»). В ответ бизнесмен признал, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников» и пообещал арестовать и их, и себя самого, когда «десятки тысяч критиков пойдут и возьмут их автоматы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мужчина пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке
На Украине заявили о повреждении практически всех электростанций
Дуда поговорил с выдающим себя за Макрона человеком в день падения ракеты
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.