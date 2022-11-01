Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»

Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» тварями с «розовыми жопами на теплых диванах»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал тварями тех, кто критикует наемных военных и его самого. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Журналисты спросили у Пригожина, не боится ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за создание ЧВК, так как организацию подобной компании можно классифицировать как 359 статью Уголовного кодекса РФ («Наемничество»). В ответ бизнесмен признал, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников» и пообещал арестовать и их, и себя самого, когда «десятки тысяч критиков пойдут и возьмут их автоматы».

«Есть комментарии? Нет? Обоссались? Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и убивайте!» — заявил Пригожин (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Пригожин направил заявление в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Бизнесмен попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

