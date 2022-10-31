Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга

Пригожин попросил Генпрокуратуру провести проверку в отношении губернатора Беглова

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Конкорда».

В частности, Пригожин попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

Отмечается, что текст документа до окончания проверки опубликован не будет, а его копия направлена губернатору Петербурга.

7 июня Агентстве политических и экономических коммуникаций предположили, что в России осенью может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, главы пяти регионов могут уйти в отставку. Так, речь шла о руководителях Хакасии, Коми, Орловской и Оренбургской областей, а также Красноярского края.