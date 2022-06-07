Спрогнозированы отставки пяти российских губернаторов

«Известия»: в АПЭК спрогнозировали отставки пяти российских губернаторов осенью 2022 года

В России осенью может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, главы пяти регионов могут уйти в отставку. Такой прогноз сделали в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Об этом во вторник, 7 июня, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

По прогнозу экспертов, проведение губернаторских ротаций возможно в конце сентября – октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года, однако полностью их нельзя исключать и в летний период. В числе основных факторов перестановок авторы исследования называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки.

В АПЭКе считают, что в первую очередь под эти критерии попадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85-е место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84-е место), Орловской области Андрей Клычков (83-е место), Оренбургской области Денис Паслер (58-е место), Красноярского края Александр Усс (22-е место). Глава агентства Дмитрий Орлов в беседе с изданием пояснил, что у каждого из них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.

Пятерка лидеров в корпусе глав региона по сравнению с апрельским отчетом АПЭКа не изменилась. В нее вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

10 мая главы пяти регионов России подали в отставку — в частности, о намерении сложить полномочия уведомили губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл. 11 мая президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.