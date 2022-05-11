Путин назначил временных глав пяти российских регионов

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти российских регионов. Речь идет о республиках Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областях. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

На сайте Кремля уточняется, что глава государства провел рабочие встречи с каждым из новоиспеченных глав регионов.

Отставки губернаторов

Во вторник, 10 мая, главы пяти регионов России подали в отставку, — в частности, о намерении сложить полномочия уведомили губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл. Своими планами чиновники поделились в своих соцсетях.

Первым о решении покинуть пост сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Обращаясь к землякам, он отметил, что 20 января ему исполнилось 65 лет. Глава региона также указал, что в этом году исполнилось 10 лет его губернаторства.

Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать Сергей Жвачкин Бывший губернатор Томской области

Вторым об уходе в отставку на фоне приближения окончания срока полномочий заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Рассуждая о планах на будущее, он отметил, что он намерен продолжить работать на федеральном уровне.

Позже губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который возглавлял регион на протяжении 10 лет, сообщил, что досрочно уйдет в отставку. Он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в приближающейся избирательной кампании. По словам Радаева, он планирует сосредоточиться на другом направлении работы.

О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил также губернатор Рязанской области Николай Любимов . Он выразил надежду, что «сможет быть полезным стране на новой должности». Вскоре глава Марий Эл Александр Евстифеев также сообщил об уходе в отставку на фоне истечения срока полномочий.

Новые врио

В этот же день президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Врио Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев. Он прошел обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. После кадровой военной службы был главой МРСК «Северного Кавказа» и пять лет проработал в сфере металлургии и энергетики. В апреле 2019 года Зайцев был назначен председателем правительства Республики Калмыкия.

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов — выпускник IV потока «Школы губернаторов», программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. После окончания обучения Соколов стал референтом Управления Президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков с 2018 года занимал должность главы Росстата. В 2021 году он окончил IV поток «Школы губернаторов».

Новый глава Саратовской области Роман Бусаргин c 2005 года работал в администрации Саратовского района, затем работал в руководстве администрации города Энгельса на разных должностях. С начала 2018 года занимал разные должности в администрации Саратова, а уже в октябре этого года был назначен зампредом областного правительства. На должности вице-губернатора Саратовской области и председателя правительства региона был назначен в 2020 году.

Назначенный врио главы Томской области Владимир Мазур на данный момент проходит обучение в V потоке «Школы губернаторов» Высшей школы госуправления РАНХиГС. Мазур первым из потока программы отправляется в регион исполнять возложенные на него обязанности врио.

Выборы

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России сообщили, что выборы в пяти регионах, чьи губернаторы 10 мая объявили об отставке, пройдут в единый день голосования в сентябре.