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Названа дата выборов в регионах с подавшими в отставку губернаторами

ЦИК: выборы в регионах, чьи главы подали в отставку, пройдут в день голосования в сентябре

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Выборы в пяти регионах, чьи губернаторы во вторник, 10 мая, объявили об отставке, пройдут в единый день голосования в сентябре. Об этом РИА Новости рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре», — пояснили в комиссии.

Ранее стало известно, что главы Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областей объявили об уходе со своих постов. О принятом решении чиновники сообщили в своих социальных сетях.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Как уточняет пресс-служба Кремля, глава государства провел рабочие встречи с каждым из новоиспеченных глав регионов.

Так, врио Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской области – Александр Соколов, Рязанской областиПавел Малков, Саратовской областиРоман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.

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Марина Совина
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