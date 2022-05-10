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Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

Путин назначил врио пяти российских регионов

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что врио Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской областиАлександр Соколов, Рязанской областиПавел Малков, Саратовской областиРоман Бусаргин, Томской областиВладимир Мазур.

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Варвара Кошечкина
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