Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

Путин назначил врио пяти российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что врио Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской области – Александр Соколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратовской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.