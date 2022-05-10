Глава Марий Эл подал в отставку

Глава Марий Эл Евстифеев заявил об отставке из-за истечения срока полномочий

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил об уходе в отставку на фоне истечения срока полномочий. Заявление главы региона опубликовано в его Telegram-канале.

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — рассказал Евстифеев, поблагодарив главу государства Владимира Путина за доверие, а жителей региона — за поддержку во всех начинаниях.

Ранее об аналогичном решении сообщили губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей. Кроме того, о решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил губернатор Рязанской области.