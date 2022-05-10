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Губернатор Кировской области подал в отставку

Губернатор Кировской области Васильев покидает пост из-за окончания срока полномочий

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что подал в отставку на фоне приближения окончания срока полномочий. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

«Благодарю команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу», — отметил Васильев, добавив, что за прошедшие годы удалось добиться высоких результатов в целом ряде сфер.

Рассуждая о планах на будущее, глава региона отметил, что он намерен продолжить работать на федеральном уровне.

Ранее о намерении покинуть пост по той же причине заявил губернатор Томской области. Обращаясь к землякам, он отметил, что 20 января ему исполнилось 65 лет. Глава региона также указал, что в этом году исполнилось 10 лет его губернаторства. «Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать», — отметил Жвачкин, добавив, что сейчас он является «одним из самых взрослых» губернаторов в стране.

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Варвара Кошечкина
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