Модный бренд обругали в сети за продажу вызывающего наряда для похорон

Бренд Edgy Little Pieces обругали в сети за продажу вызывающего платья для похорон

Британский бренд Edgy Little Pieces подвергли критике в сети за продажу откровенного наряда для похорон. Соответствующие ролики и комментарии появились в TikTok-аккаунте компании.

Представительница марки поделилась видео, на котором она позирует в облегающем мини-платье черного цвета, оформленном оголяющими грудь вырезами. «Девушки, которые спрашивали про наряды для похорон, мы наконец получили идеальный вариант для такого события. Достаточно консервативно», — высказалась модель в опубликованном посте.

Пользователи сети, в свою очередь, обругали одежду модного ретейлера, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией. «Надеюсь, она пошутила», «Такой наряд неуместен для похорон!», «Какой ужас», «Ты сошла с ума?», «Я в ужасе от современных девушек», «Слишком вызывающе», «Абсолютно неуместная одежда даже для прогулки», — отмечали зрители.

В июне дизайнер Пиа Интерланди назвала лучшую одежду для захоронения скончавшихся близких людей. По ее словам, для создания своих коллекций погребальной одежды она использует ткани из шелка и шерсти. Эксперт моды пояснила, что данные текстильные полотна являются биоразлагаемыми и содержат белковые волокна, аналогичные тем, что присутствуют в теле человека.