Сервис GrinDin запустил конструктор рационов питания

Сервис по доставке здорового питания GrinDin запустил конструктор рационов FreeRide

Сервис по доставке здорового питания GrinDin запустил конструктор рационов FreeRide. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Конструктор позволяет создать персональное меню, которое будет учитывать все пожелания и соответствовать целям клиента (например, подходить тем, кто придерживается особой диеты или хочет похудеть).

Создать такой рацион можно через форму на сайте компании. FreeRide позволяет задать необходимые калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ). Также в конструкторе можно установить желаемое количество приемов пищи, исключить определенные продукты или супы и выбрать, какие блюда и какой гарнир предпочтительно получить в тот или иной прием пищи.

Помимо этого, конструктор позволяет добавить в рацион дополнительный перекус или заказать несколько блюд в один прием пищи. Стоимость рациона будет меняться в зависимости от объема заказанных блюд.

«Мы все устали от стереотипных рационов, которые не работают, и бесконечной череды модных диет, которые тоже не работают. Мы сделали FreeRide для себя. Для того, чтобы составлять меню себе, своим близким, коллегам и друзьям. А теперь довели его "до ума" и готовы поделиться им с вами», — отметила сооснователь GrinDin Алиса Шабанова.

GrinDin — сервис по доставке здорового питания в Москве и Подмосковье. Компания работает более 12 лет. Среди рационов GrinDin — здоровая еда для всей семьи, вегетарианское меню, высокобелковые и прочие рационы. Программы питания для компании составляют дипломированные диетологи.