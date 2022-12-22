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19:59, 22 декабря 2022Путешествия

iFly предварительно согласовала необходимые документы для полетов в Египет

Tez Tour: iFly предварительно согласовала рейсы в Египет с властями России и Иордании

Фото: Авиакомпания iFly

Авиакомпании iFly предварительно согласовала все необходимые документы с властями России и Иордании, а также подтвердила готовность продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря. Об этом ТАСС рассказали в Tez Tour.

По данным туроператора, полеты в популярную курортную страны могут быть возобновлены в случае оперативного получения разрешения от Росавиации.

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Ранее 22 декабря сообщалось, почти 6000 российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены полетных программ авиакомпании iFly, вернулись на родину. В Tez Tour подчеркнули, что в настоящее время на популярных курортах страны остаются еще около тысячи россиян: 400 человек в Хургаде, 500 — в Шарм-эш-Шейхе.

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Фариза Бацазова
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