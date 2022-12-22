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10:51, 22 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили о тяжелой ситуации с энергоснабжением

Глава КГВА Попко заявил о тяжелой ситуации с энергоснабжением в Киеве

Фото: Shutterstock

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой. Об этом заявил глава городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, сообщается в Telegram-канале КГВА.

По его словам, основной проблемой на сегодняшний день является доставка электричества до потребителей. «Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать», — отметил он.

Попко добавил, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы ведут круглосуточную работу над восстановлением поврежденной энергосистемы.

Ранее гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве без света остались около 1,1 миллиона пользователей. При этом он подчеркнул, что оператор даже не рассчитывает на восстановление подачи электроэнергии потребителям по графику.

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Георгий Нестеров
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