В ЛНР прокомментировали позицию Зеленского о «справедливом мире»

Экс-посол ЛНР Мирошник заявил, что формулу мира на Украине согласуют без Зеленского

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского о «справедливом мире». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Мирошника, Зеленский, заявив о неготовности к компромиссам, лишил себя возможности для спасения Украины, и формула будущего мира будет согласовываться уже без него.

«Разговаривать с ним никто не будет. А формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины», — заявил экс-посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом рассказал о том, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий, исключив при этом в его рамках компромиссы.