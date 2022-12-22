Эксперт назвал молодежную политику одной из ключевых задач России

Евгений Минченко: молодежная политика — это сегодня ключевая задача России

Молодежная политика — это сегодня ключевая задача, особенно учитывая тот факт, что есть пробелы в коммуникации с молодежью с точки зрения их ценностей и каналов коммуникации. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя итоги выступления президента на заседании Госсовета, посвященном молодежной политике.

«Мы видим, что сегодня огромное количество программ родилось с подачи президента, в том числе недавно созданное движение детей и молодежи. Что касается верности выбранного направления молодежной политики, я думаю, что самый простой вариант — это социология, если мы увидим улучшение показателей в ближайшие несколько лет, наверное, направление выбрано правильное», — сказал он.

По мнению эксперта, ключевой момент, на который сегодня делает ставку власть — это «воспитательная работа, отказ от концепции о том, что средние и высшие учебные заведения — это исключительно услуга, а возвращение к воспитательной функции образования». Тем более, по данным социологических исследований, родители поддерживают этот подход, добавил он.

В своем выступлении президент Владимир Путин отметил, что молодежная политика — стратегически важная тема. Таланты и достижения молодежи будут прямо влиять на развитие страны. Их устремления, понимание Отечества, его ценностей, истории, преданность Родине — будут определять ее будущее.

Главная задача, по его словам, — обеспечить глубокую содержательную преемственность поколений. Государство должно помогать им совершать прорывы. Оно должно формировать условия для раскрытия их потенциала.

Современные молодежные инициативы и проекты, авторами которых являются юноши и девушки из всех регионов страны, направлены на помощь нуждающимся в ней людям, сохранение природы, развитие своих сел и городов. Это — доказательство того, что реализация молодежной политики идет верным путем.

Отдельное внимание, по его словам, должно уделяться добровольцам, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Добровольческие проекты становятся нормой жизни. Нужно поддержать этот позитивный тренд – например, создать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах.

За последние годы выстроена обширная система для реализации способностей молодых людей — в творчестве, спорте, науке, управлении. Многое сделано в части создания социальных лифтов.

В частности, Федеральное агентство по делам молодежи ведет административную «сшивку», занимается интегрированием в молодежный трек всех органов власти. В ряде министерств есть ответственные за молодежную сферы в статусе заместителей. Та же модель реализуется на крупнейших, системообразующих отечественных компаний

В 40 субъектах России работают самостоятельные подразделения, координирующие молодежную политику. Президент рассчитывает, что к 2024 году эта сеть должна охватить все 89 регионов.

Запущена программа «Регион для молодых» для опережающего развития молодежной политики на местах. В ближайшие три года на конкурсной основе регионы получат 15 миллиардов рублей. Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению сути, смыслов молодежной политики, максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную и полезную для общества деятельность.

