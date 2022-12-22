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11:56, 22 декабря 2022Россия

Директора российского музея вызвали в полицию после письма Пригожина

Директора Музея истории Екатеринбурга Пушкарева вызвали в полицию после письма Пригожина
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники полиции вызвали директора Музея истории Екатеринбурга, экс-журналиста издания Znak.com Игоря Пушкарева после письма бизнесмена, создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РБК.

До этого стало известно, что Пригожин в письменной форме изложил мэру российского города Алексею Орлову, что тот должен уволить Пушкарева. Основатель ЧВК отметил, что возглавивший в декабре Музей истории Екатеринбурга журналист выступал с критикой специальной военной операции на Украине. Как пишет агентство Ura.ru, Орлов не пошел на поводу у бизнесмена и отказался снимать с должности Пушкарева.

Позже сам директор Музея истории Екатеринбурга сообщил, что его доставили в отделение на улице Фрунзе, опросили и отпустили. Пушкарев не стал раскрывать, что именно послужило причиной вызова к оперативникам.

На экс-журналиста Znak.com составили административный протокол о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за его поста в соцсетях, пояснил источник в екатеринбургском УМВД.

Пригожин 16 декабря рассказал, что беседовал с Орловым по телефону. По словам бизнесмена, мэр попросил его «предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения» с Пушкаревым. Также местные издания писали, что в городском управлении культуры приостановили оформление Пушкарева на должность директора Музея истории, однако в ведомстве это назвали ложью.

О том, что Пушкарев, бывший журналист Znak.com, стал новым директором, мэр Алексей Орлов объявил 14 декабря.

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Анна Щербакова
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