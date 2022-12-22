В столице пройдет гастрономический фестиваль «Новогодний московский завтрак»

Гастрономический фестиваль «Новогодний московский завтрак» пройдет с 23 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Специальное предложение — новогодний сет от города — доступно в 350 ресторанах.

Узнать заведение-участника фестиваля можно будет по специальному идентификационному знаку на дверях — наклейке с новогодней символикой. Ознакомиться с ресторанами, принимающими участие в акции, а также с их новогодним меню можно в специальном разделе туристического портала Discover Moscow.

Рестораны с новогодним меню не ограничиваются центром, они рассредоточены по всему городу, так что отведать специально разработанный сет можно будет в каждом районе Москвы. Ценовой диапазон сета — от 186 до 2500 рублей на человека.

В числе блюд как модные сочетания вроде безглютеновых сырников, трюфельного скрэмбла с сыром страчателла или рисовой каши на кокосовом молоке, так и проверенная временем классика: от знаменитого английского завтрака до яичницы-глазуньи с хрустящим беконом. Все блюда соответствуют специфике ресторанов.

Так, в хинкальной «Хинкали-Gaли» сет будет включать хачапури с томатом и зеленью, омлет, выпечку и кашу с горячим чаем, а в итальянской «Везувио Пиццерия & Гастрономия» гостям предложат круассан, прошутто крудо, тосты из тосканского хлеба, апельсиновый фреш и кофе.

Создали особый сет и в главной народной сети кафе — «Шоколаднице»: в состав завтрака вошли сосиски с зеленым горошком и скрэмблом, домашние блинчики и согревающий или прохладительный напиток, который можно выбрать из списка.

Поскольку Москва по праву считается гастрономической столицей и всегда принимает множество гостей в новогодние праздники, все вкладки в меню дополнительно переведены на английский язык.

Проект «Новогодний московский завтрак» реализуется столичным Комитетом по туризму совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы.