Зеленский вручил Пелоси флаг Украины

Зеленский после выступления в Конгрессе США вручил спикеру Пелоси флаг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления в Конгрессе США передал американским конгрессменам флаг Украины. Трансляция велась на YouTube-канале издания The Washington Post.

На кадрах трансляции видно, как Зеленский передал флаг спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По его словам, флаг ему передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). В ответ он получил коробку с американским флагом.

Речь Зеленского длилась около получаса и состояла в основном из лозунгов о лидерстве США и уверений в победе Украины. Присутствующие практически каждую его фразу встречали аплодисментами стоя.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

В Вашингтоне украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых политики выступили на совместной пресс-конференции.