Обманом получившему компенсацию после стрельбы в ПГНИУ студенту вынесли приговор

Обманом получившему полмиллиона рублей после стрельбы ПГНИУ студенту вынесли приговор

Ленинский райсуд Перми вынес приговор бывшему студенту ПГНИУ Александру Калинину, обманом получившему компенсацию после стрельбы в вузе. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс».

Молодому человеку назначили 400 часов обязательных работ, признав его виновным в мошенничестве.

По данным следствия, после трагедии 20 сентября 2021 года, когда Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам университета, Калинин, который в тот день не был в вузе, решил воспользоваться ситуацией. Вечером того же дня он обратился в травмпункт и рассказала, что у него болит нога после прыжка из окна вуза. Юноше поставили диагноз «ушиб правой стопы», через несколько дней он получил выплаты на полмиллиона рублей.

Часть денег он потратил на покупку смартфона, другую — на покупку одежды. Оставшиеся деньги он отдал родителям.

Обман был раскрыт после, как студент прошел допрос с полиграфом.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли 6 человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.