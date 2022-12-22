Молодые россияне рассказали о желаемом доходе

Четверть молодых россиян рассказали о желании получать не менее 50 тысяч рублей в месяц

Почти четверть молодых россиян (23 процента) в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы получать месячный доход в размере не менее 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». Выдержки из него приводит ТАСС.

Почти каждый пятый (18 процентов) хотел бы получать 100-150 тысяч рублей. А у 16 процентов респондентов финансовые ожидания еще выше: их бы устроили 150-200 тысяч рублей в месяц. Четверть (25 процентов) уверены, что их доход полностью соответствует нынешним навыкам, а 25 процентов полагают, что им платят гораздо больше, чем они «реально стоят». У остальных доход сейчас незначительно (24 процентов) или значительно (25 процентов) ниже их желаний. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек по всей России.

Как показало недавнее исследование HeadHunter, доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина. 15 процентов опрошенных рассказали, что их заработная плата в этом году увеличилась. О понижении зарплат заявили 22 процента респондентов. У 36 процентов доходы остались на прошлогоднем уровне. Остальные либо столкнулись с сокращением, либо не смогли дать однозначную оценку.