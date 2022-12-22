Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 22 декабря 2022Бывший СССР

Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой

Песков связал поездку Зеленского в США с их желанием «воевать до последнего украинца»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поездку президента Украины Владимира Зеленского в США можно связать с желанием Вашингтона опосредованно воевать с Москвой. Цитату приводит РИА Новости.

В Кремле также выразили сожаление в связи с тем, что «ни со стороны президента [США Джо] Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России». По словам Пескова, на встрече также не прозвучало призывов к миру.

Украинский лидер прибыл в США в среду, 21 декабря. Байден в ходе встречи с коллегой отметил, что президент России Владимир Путин «не намерен прекращать эту войну». Зеленский в свою очередь выразил надежду, что Конгресс поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Кремль отреагировал на возможную поставку американских ЗРК Patriot Украине
Минобороны заявило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы
Названо преимущество нового торгового пути России и Ирана
Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
В Кремле ответили на критику Пашиняна в адрес российских миротворцев
В Крыму выявили одну из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»
Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин
Центробанк продаст «Открытие» ВТБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.