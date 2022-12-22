Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой

Песков связал поездку Зеленского в США с их желанием «воевать до последнего украинца»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поездку президента Украины Владимира Зеленского в США можно связать с желанием Вашингтона опосредованно воевать с Москвой. Цитату приводит РИА Новости.

В Кремле также выразили сожаление в связи с тем, что «ни со стороны президента [США Джо] Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России». По словам Пескова, на встрече также не прозвучало призывов к миру.

Украинский лидер прибыл в США в среду, 21 декабря. Байден в ходе встречи с коллегой отметил, что президент России Владимир Путин «не намерен прекращать эту войну». Зеленский в свою очередь выразил надежду, что Конгресс поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.