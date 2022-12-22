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14:41, 22 декабря 2022Интернет и СМИ

В VK рассказали о поддержке бизнеса

VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

VK подводит результаты работы по поддержке малого и среднего предпринимательства за 2022 год. Об этом рассказывается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организация сделала основной фокус на трех направлениях: открытом диалоге с бизнесменами, развитии простых и эффективных инструментов и обучении сообщества.

Известно, что на данный момент во «ВКонтакте» свое дело развивают уже более двух миллионов предпринимателей. С начала года в 1,5 раза увеличилось число сообществ, которые подключили «Магазин ВКонтакте» для продажи товаров и услуг. Также VK перезапустила «Маркет ВКонтакте» — единую площадку для продавцов и покупателей. Новая витрина объединила 40 миллионов товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей.

Для того чтобы помогать предпринимателям последовательно развивать страницы «ВКонтакте», в соцсети появился «Индекс качества бизнес-сообществ»: простые задания и подсказки помогут предпринимателям повышать активность сообществ, привлекать больше подписчиков и получать дополнительные преимущества.

Число уникальных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса во «ВКонтакте» выросло на 70 процентов год к году.

Помимо сообществ на ресурсах VK и в партнерской сети, предприниматели продвигают свои приложения, сайты и интернет-магазины с помощью инструментов единой платформы «VK Реклама». Новый кабинет отвечает на потребность бизнеса в интуитивно понятных и эффективных инструментах продвижения в интернете.

Наконец, осенью VK запустила новую обучающую платформу для бизнеса — на ней представлены полезные видеокурсы, статьи и чек-листы от команды компании и экспертов рынка. Каждый, кому интересно развитие бизнеса в интернете, сможет найти полезные материалы или получить новые знания в удобном формате. За первые месяцы работы платформа объединила уже более 2,3 миллиона уникальных пользователей.

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Варвара Кошечкина
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