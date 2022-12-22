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10:33, 22 декабря 2022Россия

Российские военные взяли штурмом украинские позиции и захватили троих пленных

Военные РФ из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции ВСУ и захватили троих пленных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили в плен трех украинских бойцов. Об этом сообщает портал «Русская весна».

В результате несколько украинских военных были уничтожены. Уточняется, что двое пленных получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, где их состояние стабилизировали.

Ранее в сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Захваченных в плен членов 80-й аэромобильной бригады передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Позднее информацию о захваченных пленных подтвердил в своем Telegram-канале военный корреспондент Владлен Татарский. Он рассказал, что захват осуществлялся российскими военными из разведки «Барс-13».

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Сергей Истомин
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