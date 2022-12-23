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13:17, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей

«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных паспортов водителей

Сервис такси «Ситимобил» проводит внутреннее расследование по утечке паспортов водителей. В пресс-службе компании подтведили ТАСС факт утечки данных.

«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных», — говорится в сообщении компании.

В «Ситимобиле» также отметили, что к ответственным за утечку будет применено дисциплинарное взыскание. «Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах», — подчеркнули в пресс-службе компании.

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Олег Давыдов
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