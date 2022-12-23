Киберэксперт назвал уязвимую перед хакерами категорию смартфонов

Россиян предупредили, что устаревшие смартфоны могут быть уязвимыми для взлома

Россиянам назвали уязвимую перед хакерами категорию смартфонов. Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко в разговоре с агентством «Прайм» предупредил, что устаревшие устройства могут быть более уязвимым для взлома.

По словам киберэксперта, после того как производитель перестает выпускать обновления для смартфона, риски утечки данных возрастают. «В нем не будут "заделаны" бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — предостерег он.

Среди смартфонов на Android практика многолетней поддержки не распространена, предупредил специалист. Так, например, гаджеты некоторых китайских производителей могут получать только одно обновление за жизненный цикл, в то время как другие производители поддерживают определенные модели своих смартфонов в течение трех лет. Однако рано или поздно все разработчики перестают поддерживать старые устройства, подчеркнул Кузьмин.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов порекомендовал в целях безопасности периодически отключать геолокацию на смартфоне. Как отметил специалист, информация о геолокации устройства состоит из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Отмечается, что это позволит мошенникам вычислить местонахождение и иные персональные сведения.