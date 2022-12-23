Российская блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после резкого похудения

Российская бизнесвумен Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после резкого похудения. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость разместила в сторис видеоролик, в котором она позирует перед камерой в раздельном купальнике голубого цвета, выполненном из атласной ткани. «Sexy ма вошла в чат. Правда, похудевшая на декабрьских стрессах», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

Ранее стало известно, что Самойлова перед годовщиной свадьбы с мужем Джиганом сбросила несколько килограммов. По словам event-менеджера Марины Эпро, которая занималась организацией звездного мероприятия, платья блогерши пришлось ушивать в день мероприятия.

12 декабря состоялось празднование десятой годовщины заключения брака Самойловой и Джигана. Известно, что на церемонию были приглашены около 200 гостей. Ведущими события, за которым поклонники смогли наблюдать в онлайн-режиме с помощью 16 телекамер, стали звезды шоу «Импровизация».