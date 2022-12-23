Власти украинского города не поддержали демонтаж памятника Пушкину

Депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятников Пушкину и Ватутину

Депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятника Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Об этом сообщает издание «Полтавщина».

Так, комиссия депутатов по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной рассмотрела вопросы по сносу памятников. За то, чтобы демонтировать памятники Ватутину и Зыгину, проголосовали всего 20 депутатов, а за снос памятника Пушкину — 15 депутатов. Ни по одному из монументов решения принято не было.