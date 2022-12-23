Аналитик назвал условие для стабилизации рубля

Инвестстратег Бахтин заявил, что рубль стабилизируется при появлении баланса на торгах

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» назвал сроки стабилизации рубля к доллару и евро, заявив, что это произойдет, когда на валютном рынке появится новый баланс между покупателями и продавцами инвалюты.

По его словам, санкционное сжатие нефтяных экспортных потоков совпало по времени с предновогодним витком спроса на зарубежные товары, то есть на импорт. Кроме того, в декабре отмечаются повышенные бюджетные траты, которые необходимо осуществить до конца года.

«Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ, которые были введены весной как один из инструментов противодействия западным санкциям», — добавил инвестстратег.

Эксперт считает, что после декабрьского всплеска снизится спрос на импорт, выключится фактор повышенных бюджетных расходов. Кроме того, появится ясность в отношении последствий для нефтяного экспорта РФ действия эмбарго Евросоюза, потолка цен и ответа Москвы на эти санкционные ограничения.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал причины текущего ослабления рубля и связал это с ростом импорта в Россию. По словам министра, курс российской валюты является плавающим, девальвация происходит в первую очередь за счет активизации импорта.