В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

В Москве загорелся склад с 400 пропановыми и ацетиленовыми баллонами

Московские пожарные борются с возгоранием на складе на западе города. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает «АГН Москва».

По информации Telegram-канала Mash, горит строение с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами, слышны взрывы.

Пожар начался в 21.43 по адресу ул. Горбунова, дом 2. Там располагается ОАО «Всероссийский институт легких сплавов». Пострадало ли имущество учреждения — неизвестно. Сведений о пострадавших не поступало.