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22:49, 23 декабря 2022Россия

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

В Москве загорелся склад с 400 пропановыми и ацетиленовыми баллонами

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Московские пожарные борются с возгоранием на складе на западе города. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает «АГН Москва».

По информации Telegram-канала Mash, горит строение с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами, слышны взрывы.

Пожар начался в 21.43 по адресу ул. Горбунова, дом 2. Там располагается ОАО «Всероссийский институт легких сплавов». Пострадало ли имущество учреждения — неизвестно. Сведений о пострадавших не поступало.

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Марина Совина
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