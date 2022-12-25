Переехавшая в Аргентину россиянка описала страну фразой «жизнь тут не танго»

Переехавшая в Аргентину россиянка предупредила о высоком уровне бюрократии в стране

Россиянка, переехавшая в Аргентину на постоянное место жительство (ПМЖ), описала страну фразой «жизнь тут не танго» и рассказала о поджидающих мигрантов сложностях. Свои мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, главная проблема — это конвертация любой валюты на счету в песо. «Все деньги автоматически конвертируются в песо по официальному курсу. В ходу кредитки, но оформить их иностранцу без ВНЖ невозможно. Для переводов россияне очень часто используют криптовалюту, но это для современных», — предупредила она.

Кроме того, соотечественницу удивил высокий уровень бюрократии в стране. «Все государственные инстанции вам будут отвечать бесконечно долго! Бюрократия, бумажкособирательство и вечные очереди», — пояснила россиянка. Также недостатком страны является высокая стоимость недвижимости, привязанная к доллару, и практически недоступная из-за цены доставка товаров из-за рубежа. «Да, жизнь тут не сплошное танго, но плюсов гораздо больше, чем минусов. И, как я уже говорила, люди — это главное!» — заключила девушка.

Ранее стало известно, что в 2022 году интерес российских туристов к длительным зимним поездкам в теплые страны возрос на 87 процентов по сравнению с прошлым годом. Среди популярных направлений оказался Таиланд, Аргентина, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия, а также Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан.