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14:38, 25 декабря 2022Путешествия

Переехавшая в Аргентину россиянка описала страну фразой «жизнь тут не танго»

Переехавшая в Аргентину россиянка предупредила о высоком уровне бюрократии в стране

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Россиянка, переехавшая в Аргентину на постоянное место жительство (ПМЖ), описала страну фразой «жизнь тут не танго» и рассказала о поджидающих мигрантов сложностях. Свои мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, главная проблема — это конвертация любой валюты на счету в песо. «Все деньги автоматически конвертируются в песо по официальному курсу. В ходу кредитки, но оформить их иностранцу без ВНЖ невозможно. Для переводов россияне очень часто используют криптовалюту, но это для современных», — предупредила она.

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Кроме того, соотечественницу удивил высокий уровень бюрократии в стране. «Все государственные инстанции вам будут отвечать бесконечно долго! Бюрократия, бумажкособирательство и вечные очереди», — пояснила россиянка. Также недостатком страны является высокая стоимость недвижимости, привязанная к доллару, и практически недоступная из-за цены доставка товаров из-за рубежа. «Да, жизнь тут не сплошное танго, но плюсов гораздо больше, чем минусов. И, как я уже говорила, люди — это главное!» — заключила девушка.

Ранее стало известно, что в 2022 году интерес российских туристов к длительным зимним поездкам в теплые страны возрос на 87 процентов по сравнению с прошлым годом. Среди популярных направлений оказался Таиланд, Аргентина, ТурцияВьетнамАрмения и Индонезия, а также ИзраильШри-ЛанкаОАЭИндия и Азербайджан.

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Валентина Процкова
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