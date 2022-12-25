Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 25 декабря 2022Мир

В вероятности отказа США от поддержки Украины усомнились

Политолог Бышок назвал поддержку Украины делом чести для Запада

Фото: Jim Lo Scalzo / Reuters

Версии об отказе США и Европейского союза (ЕС) поддерживать Украину выглядят сомнительными. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Он также объяснил, почему вероятность прекращения сотрудничества Киева и стран Запада крайне мала.

Это для западных демократий дело чести — продолжать поддерживать Украину. Украина — это не Ирак, не Афганистан. К европейским странам несколько иное отношение, пусть это и не всегда проговаривается

Станислав Бышоккандидат политических наук

«Поддержка может быть сильнее и слабее. Вы можете поставить один комплекс Patriot, а не десять, или поставить самолеты, а не танки, или выучить пользоваться каким-то оружием, но не предоставить отдельных специалистов, которые будут этим оружием управлять. Здесь речь идет о степени чуть больше — чуть меньше», — объяснил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США. Об этом он заявил в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Во время беседы политик отметил, что Вашингтону невыгодно прекращать поддержку Киева, особенно накануне президентских выборов в США. При этом Арестович допустил, что такое все же может случиться. «Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
В вероятности отказа США от поддержки Украины усомнились
Врач дал советы по действиям при обморожении
Ирина Шейк показала фигуру в бикини и рассмешила фанатов
Медведева высказалась о возвращении на турниры
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
На Украине заявили о международной помощи на 1,5 миллиарда долларов
Россия выдала Минску 16 виновных в экстремизме белорусов
Бывший одноклубник Роналду оценил его способность соблюдать дисциплину
В США увидели отчаяние в рождественском поздравлении Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.