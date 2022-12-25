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06:04, 25 декабря 2022Мир

Британцы захотели отобрать свои дома у украинских беженцев на Рождество

Daily Mail: принявшие украинских беженцев жители Британии хотят вернуть свои дома

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, при этом некоторые из британцев хотят «отобрать» у них свои дома на рождественские праздники. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим беженцев британцам, некоторые «спонсоры» в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год. «Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», — сказала она.

Она рассказала, что многие принявшие у себя украинцев британцы испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», при этом, часто они просто говорят беженцам: «мой дом — твой дом», после чего возникают «всевозможные трудности». Так, по словам Дэниелс, одна британка почувствовала себя чужой в собственном доме, потому что однажды она спустилась вниз, а беженцы сидели на кухне и разговаривали по телефонам. Ей пришлось уйти в свою комнату.

В свою очередь, специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич заявил, что британцы обеспокоены ростом стоимости жизни.

Ранее журналист и телеведущий Пит Прайс раскрыл «печальную» правду об украинских беженцах. По его словам, все больше украинцев становятся бездомными в Великобритании. Он подчеркнул, что это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной.

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Марина Совина
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