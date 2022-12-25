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09:28, 25 декабря 2022Россия

Медик рассказал о спасении российских и украинских военных на фронте

РИА Новости: медик Каспер заявил о спасении на фронте российских и украинских военных

Фото: РИА Новости

Медик Западного военного округа (ЗВО) с позывным Каспер за три месяца в зоне проведения специальной военной операции на Украине помог более чем 250 военным — как российским, так и украинским. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, однажды он сам получил ранение, оказывая помощь бойцу. «Мы были в Куземовке, был тяжелораненый. И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ — осколок ударил туда», — поделился он.

Медик рассказал, что за время, проведенное на фронте, ему пришлось помочь и украинскому бойцу — мужчину в «натовской форме» привели в санчасть. «Мы поняли, что это не из наших, то есть это был кто-то из ВСУ: возможно, офицер, возможно, нет — мы не знаем. Оказали ему первую медицинскую помощь. Разговаривал он на русском языке», — поделился Каспер.

Он добавил, что боец ВСУ получил ранение во время обстрела со стороны украинской армии. Медик отметил, что его подобрали российские военные, которые оказывали помощь всем раненым.

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Варвара Кошечкина
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