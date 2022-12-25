Американский телеведущий назвал главную ложь года о России

Ведущий Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал главную ложь 2022 года о России. По его мнению, это обвинения в адрес Москвы в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Запись программы опубликована на YouTube-канале Карлсона.

«Начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!» – сыронизировал Карлсон, отметив, что «самых любимых примеров лжи» в этом году «было много».

Он отметил, что американские СМИ обвиняли Россию в подрыве трубопроводов «с совершенно серьезным лицом», а также экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. При этом Карлсон заявил, что подрывы «Северных потоков» являются «проделками администрации Байдена», под которыми «они подписались».

В конце сентября стало известно о масштабных разрушениях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в российском «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.