Названо количество отправленных Деду Морозу писем

RT: «Почта России» заявила, что россияне отправили более 20 тысяч писем Деду Морозу

С помощью специальных почтовых ящиков для писем Деду Морозу россияне уже отправили более 20 тысяч конвертов. Такое количество назвали в пресс-службе «Почты России», пишет RT.

Каждое письмо, адресованное Деду Морозу, доставляется, даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили данные неправильно, заявили в пресс-службе. Также уточняется, что в этом году ожидается на 40 тысяч писем больше.

Отмечается, что в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. Сортировка писем занимает большую часть рабочего дня. Количество посланий год от года существенно не меняется, уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Дома молодежи и «Елки желаний» в Манеже заявил, что «все нормальные люди должны верить в Деда Мороза».