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02:37, 25 декабря 2022Экономика

Аналитик назвал главную цель обвала курса рубля

Аналитик Антонов назвал главной целью обвала курса рубля сокращение дефицита бюджета

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что главная цель ослабления рубля заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен.

Эксперт отметил, что в настоящее время на рубль давят сразу несколько факторов, включая антироссийские санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала, а также удешевление нефти на мировом рынке.

Антонов добавил, что на сегодняшний день ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита. Он отметил, что власти предупреждали об этом еще летом. По его словам, как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета. «Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей», — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал причины текущего ослабления рубля и связал это с ростом импорта в Россию. По словам министра, курс российской валюты является плавающим, девальвация происходит в первую очередь за счет активизации импорта.

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Марина Совина
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