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22:46, 26 декабря 2022Мир

В России назвали кощунственным голосование в ООН по нацизму бывших стран оси

Посол Степанов назвал кощунственным голосование в ООН бывших стран оси по нацизму

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран оси против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом он заявил РИА Новости.

Он задался вопросом, насколько искренним было раскаяние стран нацистского блока за преступления в годы Второй мировой войны. «Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств оси. Теперь скинули маски».

15 декабря Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год. Также среди 50 выступивших против документа стран оказались США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия.

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Марина Совина
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