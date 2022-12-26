«Роснефть» выплатит рекордные промежуточные дивиденды

«Роснефть» выплатит промежуточные дивиденды на сумму в 216 миллиардов рублей

Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании приняли решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 20,39 рубля на акцию, или суммарно 216 миллиардов рублей. Этот показатель является рекордным для промежуточных выплат «Роснефти».

Нефтяная компания выплатит промежуточные дивиденды из чистой прибыли, полученной по результатам работы за 6 месяцев 2022 года. В январе-июне «Роснефть» заработала 432 миллиарда рублей — исторический максимум за этот период для компании. Показатель на 13 процентов выше аналогичного результата за январь-июнь 2021 года и почти в 3 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

В сентябре 2022 года «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 миллиарда рублей (23,63 рубля на акцию). Таким образом, с учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 миллиарда рублей (41,66 рубля на акцию).

Промежуточные дивиденды «Роснефти» будут выплачены держателям акций до 16 февраля 2023 года.

«Благодаря выдающимся результатам работы в январе-июне "Роснефть" выплатит рекордные в своей истории промежуточные дивиденды — 216 миллиардов рублей. Нефтяная компания является одной из самых надежных и перспективных на российском рынке. В нынешней непростой геополитической и экономической ситуации "Роснефть" продолжает исполнять обязательства перед своими акционерами, стабильно выплачивая дивиденды. Это определенно вселяет уверенность в инвесторов и повышает интерес к акциям "Роснефти" на бирже. Не случайно с конца сентября котировки нефтяной компании на Московской бирже выросли более чем на 30 процентов», — говорит Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

В декабре инвестбанк «Синара» назвал акции «Роснефти» одним из фаворитов среди компаний нефтегазового сектора. «Дополнительные объемы добычи и рост финансовых показателей «Роснефти» связан с проектом «Восток Ойл», - отметили аналитики инвестбанка.

В конце сентября Газпромбанк в своем отчете по российскому нефтегазовому рынку спрогнозировал рост стоимости акций «Роснефти» более чем в два раза. Целевая цена ценных бумаг крупнейшей нефтяной компании России определена банком на уровне 540 рублей за штуку. От текущих котировок акций «Роснефти» (около 350 рублей) это предполагает рост более чем на 50 процентов. По итогам 2022 года в Газпромбанке ожидают увеличения дивидендных выплат «Роснефти» - они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность Компании составит 15 процентов, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

«Величина дивидендов "Роснефти" продолжает бить рекорды. Нынешние промежуточные выплаты являются рекордными за всю историю – около 216 миллиардов рублей. Учитывая долю государства в компании, высокие поступления в бюджет в столь важный для страны момент делают "Роснефть" важнейшим элементом стабильности российской экономики.

К этому можно добавить тот факт, что «Роснефть» фактически является крупнейшим налогоплательщиком страны: по итогам первого полугодия 2022 года платежи в бюджет РФ составили 2,1 триллиона рублей и можно смело прогнозировать, что за весь год они составят более 4 триллионов рублей. Это больше, чем у других нефтегазовых отечественных компаний, например, Газпрома, чьи реальные налоговые выплаты в бюджет (за вычетом дивидендов и вклада "Газпром нефти") составят по итогам года около 2,8 триллиона рублей», — комментирует Валерий Андрианов, специалист аналитического центра ИнфоТЭК.

