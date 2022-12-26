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17:24, 26 декабря 2022Путешествия

Отдых россиянина на популярном отечественном курорте обернулся угрозой бешенства

Россиянин после отдыха в Кисловодске был вынужден сделать прививку от бешенства

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россиянин Александр Косарев отправился на отдых в Кисловодск и был покусан бродячей собакой. Об отпуске, который обернулся угрозой бешенства, он рассказал в беседе с порталом Hotline Travel.

Популярный отечественный курорт турист посетил с женой и двумя детьми в октябре. На второй день отдыха около восьми часов вечера он пошел в соседний магазин за продуктами, и по пути на него напали агрессивные бродячие собаки. Самая крупная из них укусила мужчину за ногу.

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«Я позвонил по номеру 112, там сказали, что могут вызвать мне скорую, но вообще, это не их проблема, а специальной организации, которая занимается бродячими собаками, — рассказал собеседник издания. — До этой организации я дозвонился только на следующий день, там приняли информацию о случившемся и обещали куда-то там передать, а помочь мне ничем не смогли». Оператор службы 112 вызывал скорую, которая отвезла отдыхающего в больницу, где он вынужден было сделать экстренные прививки от столбняка и бешенства.

По его словам, был испорчен не только отпуск, но и предстоящий Новый год, поскольку ему придется посетить травмпункт 31 декабря для повторной прививки, а также отказаться от алкоголя и посещения бань на полгода. «Перед этим я спросил врача, какая тут, в Кисловодске, статистика по бешенству. Он предложил мне самому поискать информацию в интернете. И добавил, что в любом случае отказ от прививки — неоправданный риск. Потому что бешенство не лечится, это гарантированный летальный исход», — добавил пострадавший.

Позже выяснилось, что укусившая Косарева собака уже нападала на нескольких местных жителей. На просьбы решить проблему с бродячими животными власти курорта отвечают, что проблемы в городе нет.

Ранее стало известно, что наиболее желанными городами России для встречи Нового года стали Москва и Санкт-Петербург. Также одними из самых популярных мест на зимние праздники по количеству бронирований жилья эксперты назвали Сочи, Красную Поляну и Кисловодск.

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Валентина Процкова
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