В Татарстане в 2023 году начнется строительство глэмпинг-парка «Белая Лилия»

В Татарстане появится глэмпинг-парк «Белая Лилия». Начало строительства запланировали на май 2023 года. Об этом сообщает портал «Татар-информ».

Уточняется, что туристический объект будет находиться на Нижнекамском водохранилище в Менделеевском районе республики. Реализацией проекта займется владелец челнинской компании «Татпроф» Сергей Рачков.

На территории глэмпинг-парка планируется отстроить 20 некапитальных домов и ресторан с летней террасой. Помимо этого, отдыхающим будет доступен СПА-комплекс с подогреваемым бассейном, а также сад на воде из белых лилий, каток и горки. Более того, в парке появятся ландшафтный амфитеатр, подвесная эко-тропа и пирс.

Ранее стало известно, что первый в Ингушетии глэмпинг появится в горах Джейрахского района республики. По словам гендиректора национального туроператора Хавы Китиевой, открыть глэмпинг планируют уже к началу летнего сезона 2023 года. Предполагается, что при его создании будет использована модульная конструкция, благодаря чему в дальнейшем глэмпинг можно будет перевозить и на другие локации, в том числе на равнину.