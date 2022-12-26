Российская пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за электрообогревателя

Под Иркутском пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося обогревателя

В поселке Железнодорожном Иркутской области пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося электрообогревателя в двухквартирном частном доме. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МЧС по российскому региону.

Все произошло 25 декабря. В ведомстве пояснили, что пятеро жильцов из уцелевшей квартиры сумели выбраться самостоятельно до приезда пожарных.

«Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни. Погибшими оказались хозяйка квартиры и ее внучка», — отметили в экстренных службах.

Позже выяснилось, что пламя начало распространяться в центре одной из комнат. Ленточный электрообогреватель пола работал в аварийном режиме. 69-летняя пенсионерка и девочка умерли во сне от отравления угарным газом.

Иркутские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Богдановиче Свердловской области 62-летняя пенсионерка и две ее внучки трех и шести лет заживо сгорели при пожаре в квартире жилого дома на улице Тимирязева.