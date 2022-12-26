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13:48, 26 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о службе советника главы офиса Зеленского в разведке

На Украине заявили о службе советника главы офиса президента страны Арестовича в разведке
СюжетМинобороны:

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в разведке страны. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов, передает РИА Новости.

«Когда-то, насколько я помню, (Арестович — прим. «Ленты.ру») проходил тут службу. (...) Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да», — сообщил он, отвечая на вопрос о служебной деятельности советника главы офиса в ведомстве. Буданов не рассказал о сроках службы Арестовича в разведке, а также не стал приводить других подробностей.

Между тем советник главы офиса украинского президента выступил с критикой в адрес законопроекта, запрещающего использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке. Арестович отметил, что депутаты могут только запрещать, не думая о последствиях. По его словам, данный запрет сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод учебной литературы займет годы.

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Кристина Есикова
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