Под Одессой переименовали поселок Суворово

В Одесской области поселок городского типа Суворово переименовали в Бессарабское

В Одесской области переименовали поселок городского типа Суворово. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Отмечается, что теперь поселок будет называться Бессарабское. По словам главы поселкового совета Олега Босикевича, за переименование населенного пункта проголосовало большинство депутатов сельсовета.

Он также отметил, что новое название в ходе опроса выбрали сами жители общины, в которую входят семь населенных пунктов. Босикевич уточнил, что на выбор им было предоставлено четыре варианта: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

Ранее сообщалось, что в городе Тульчин Винницкой области Украины демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому поэту Александру Пушкину.