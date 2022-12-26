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13:17, 26 декабря 2022Путешествия

В России создадут «карту туриста» для иностранцев

Минэкономразвития: в России создадут «карту туриста» для безналичных расчетов иностранцев

Фото: Shutterstock

В России создадут «карту туриста» для иностранцев с целью увеличения въездного турпотока. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями туристической индустрии, пишет ТАСС.

Отмечается, что благодаря подобной карте у иностранных путешественников появится возможность рассчитываться на территории России безналичным способом.

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Более того, министр подчеркнул, что в планах у властей перезапустить электронную визу. «Несмотря на все вопросы, связанные с безопасностью, их актуальность и остроту, мы будем инициировать диалог с правоохранительными органами на тему того, чтобы поискать какие-то варианты», — добавил Решетников.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с МИД, ФСБ и МВД подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности. Отмечается, что речь идет о безвизе для иностранных граждан, которые хотят посетить Россию с деловыми, образовательными и туристическими целями, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

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Фариза Бацазова
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