Неизвестный изрезал российскую пенсионерку и ее внука-подростка

Под Челябинском неизвестный изрезал пенсионерку и ее 14-летнего внука в частном доме

В Челябинской области неизвестный напал с ножом на 66-летнюю пенсионерку и ее 14-летнего внука. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, вечером 25 декабря злоумышленник проник в частный дом, расположенный в деревне Мохивички. Там он изрезал подростка и его бабушку. Потерпевшие получили ранения грудной клетки, их госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Чите задержали 38-летнего россиянина, вонзившего нож в грудь двухлетней дочери друзей. Днем 23 ноября россиянин выпивал с друзьями. Там он «случайно» вонзил нож в грудь маленькой дочери знакомых.