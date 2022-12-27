Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 27 декабря 2022Мир

Байден пригрозил ответственностью авиакомпаниям за отмену тысяч рейсов

Байден пригрозил ответственностью авиакомпаниям за отмену рейсов из-за снежной бури
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил ответственностью американским авиакомпаниям за отмену рейсов из-за снежной бури. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер отметил, что тысячи рейсов были отменены в период рождественских праздников. «Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это», — подчеркнул он.

Байден также призвал граждан, которых затронула массовая отмена рейсов, ознакомиться с памятками Минтранспорта Соединенных Штатов и проверить, полагается ли им компенсация со стороны авиаперевозчиков.

27 декабря сообщалось, что в Соединенных Штатах были отменены несколько тысяч авиарейсов из-за плохих погодных условий. По данным портала FlightAware, более 16 тысяч рейсов были задержаны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
В России предложили признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентами
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов
На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
НАТО перебросила в Польшу американские танки Abrams
В США составили список извлеченных из пациентов за год инородных предметов
В российском городе загорелся ангар на территории торгового комплекса
Число погибших от последствий снежной бури в США снова возросло
Российский чемпион Bellator снялся с поединка
Раскрыты подробности о ходе боев под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.