Байден пригрозил ответственностью авиакомпаниям за отмену тысяч рейсов

Байден пригрозил ответственностью авиакомпаниям за отмену рейсов из-за снежной бури

Президент США Джо Байден пригрозил ответственностью американским авиакомпаниям за отмену рейсов из-за снежной бури. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер отметил, что тысячи рейсов были отменены в период рождественских праздников. «Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это», — подчеркнул он.

Байден также призвал граждан, которых затронула массовая отмена рейсов, ознакомиться с памятками Минтранспорта Соединенных Штатов и проверить, полагается ли им компенсация со стороны авиаперевозчиков.

27 декабря сообщалось, что в Соединенных Штатах были отменены несколько тысяч авиарейсов из-за плохих погодных условий. По данным портала FlightAware, более 16 тысяч рейсов были задержаны.