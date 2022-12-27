«Одноклассники» и СТС помогут пользователям примерить образ героя телеканала

«Одноклассники» и СТС запустили deepfake-фото и видео из популярных сериалов

Социальная сеть Одноклассники и телеканал СТС запускают совместный новогодний проект с использованием технологий deepfake, чтобы помочь пользователям примерить образ любимого героя телеканала. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Задумку удалось реализовать благодаря собственным deepfake-технологиям, которые ОК запустили первыми из российских соцсетей. За четыре дня эффект перевоплощения был опробован 57 500 раз. Чаще всего они выбирали образ Альбины Барвашиной из сериала «Жена олигарха». Для проекта с СТС соцсеть запустила 32 deepfake-фото и видео с сериалами «Кухня», «Родком», «Ивановы-Ивановы», «Классная Катя», «Жена олигарха», «#СеняФедя», «Корни», «Гости из прошлого» и «Гранд».

«Мы выбрали самые популярные проекты, чтобы с помощью сервиса Одноклассников каждый пользователь мог побывать в главной роли и разделить новогоднее настроение с друзьями», — рассказала креативный диджитал-продюсер СТС Елизавета Стрелкова.

В свою очередь руководитель проекта «Лента и Рекомендации» Алексей Сенников напомнил, что «Одноклассники» стали первой российской соцсетью, которая разработала и запустила технологию deepfake год назад. За это время было сгенерировано более 250 миллионов фото и видео, которыми пользователи делились с друзьями и подписчиками. В дальнейшем планируется развивать это направление и использовать все более современные технологии.

Чтобы создать новогоднее видео или фото, необходимо перейти в сервис создания персональной анимации «Новый образ». После загрузки фотографии можно выбрать понравившийся образ. Пользователи могут генерировать неограниченное количество роликов.