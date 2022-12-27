В Нижегородском заповеднике выпустили в дикую природу шесть северных оленей

В Керженском заповеднике выпустили в дикую природу шесть северных оленей

В Керженском заповеднике в Нижегородской области шесть северных оленей выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на учреждение.

В адаптационном вольере находились пять коми-архангельских оленей — Двина, Север, Добряна, Донна и Дик, а также три карело-финских, попавших туда в ноябре и первой половине декабря 2022 года. Двину и Севера пока не будут выпускать из вольера, потому что их отловили в Красноборском районе Архангельской области, и они могут уйти к себе на родину.

Сначала в дикую природу вышли недавно перевезенные из Черноречья молодые олени Витаминка и Каштан, олененок Ледок из демонстрационного вольера и дикий коми-архангельский олененок Дик, который родился у важенки (самки) Двины и самца Севера в адаптационном вольере в 2022 году. Затем к ним присоединились самка Добряна и ее дочка Донна.

Всего на данный момент в заповеднике выпущено 18 оленей, 17 из которых находятся на территории заповедника и периодически посещают кормовую точку. За ними наблюдают при помощи фотоловушек. Впервые северных оленей в Керженском заповеднике выпустили в декабре 2020 года в рамках проекта «Возвращение северного оленя».

Северный олень занесен в Красную книгу Нижегородской области в категорию 0 (вид, исчезнувший с территории области). Данный вид обитал в регионе в начале XIX века, но из-за антропогенного воздействия на окружающую среду исчез.